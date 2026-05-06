Estados Unidos neutralizó un petrolero iraní que intentaba burlar el bloqueo naval

El Ejército de Estados Unidos interceptó y desactivó un petrolero con bandera iraní en aguas internacionales del Golfo de Omán.

Según informó el Comando Central (CENTCOM) en un comunicado oficial, la operación se ejecutó luego de que la tripulación del buque, identificado como M/T Hasna, ignorara múltiples advertencias sobre la vigencia del bloqueo naval impuesto por Washington contra Teherán.

Intervención aérea y táctica

La maniobra para detener la embarcación consistió en inutilizar el sistema de dirección del petrolero.

Un avión de combate F/A-18 Super Hornet, perteneciente a la dotación del portaaviones USS Abraham Lincoln, fue el encargado de efectuar los disparos de precisión contra el timón del navío para impedir que continuara su ruta hacia puertos iraníes.

"Después de que la tripulación del Hasna no cumpliera con las advertencias, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el timón del petrolero disparando varias rondas desde el cañón de 20 mm", detalló el informe militar respecto al procedimiento técnico empleado.

Vigencia del bloqueo naval

Desde el CENTCOM aseguraron que el navío ya no se encuentra en tránsito y que la misión se cumplió sin escalar a una destrucción total del activo.

La administración estadounidense ratificó que las restricciones de navegación para buques que intenten ingresar o salir de puertos de Irán se mantienen sin modificaciones y bajo vigilancia permanente.

"El bloqueo de Estados Unidos contra barcos que intentan entrar o salir de puertos iraníes permanece en pleno efecto", advirtió el organismo castrense.

Asimismo, las autoridades destacaron que las fuerzas desplegadas en la región actúan de manera profesional para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales vigentes.