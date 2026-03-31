Irán atacó a un barco "súper petrolero" de Kuwait en medio del puerto de Dubái

Un petrolero kuwaití fue alcanzado en un ataque iraní contra el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y se incendió mientras se encontraba atracado, informó este martes la Corporación de Petróleo de Kuwait (KPC), una empresa estatal.

El buque, que transportaba crudo y se denomina "Al Salmi", estaba completamente cargado en el momento del incidente, ocurrido alrededor de las 00:10 hora local (20:10 GMT), según indicó la KPC en un comunicado.

Los servicios de emergencia y los bomberos fueron enviados de inmediato al lugar y trabajaban junto con las autoridades pertinentes para controlar la situación, agregó el comunicado.

La Oficina de Medios de Dubái confirmó que no se reportaron heridos y que la seguridad de los 24 miembros de la tripulación está garantizada.

Las autoridades locales señalaron que proporcionarán más información en la medida en que se disponga de nuevos detalles, mientras que la parte iraní no se había pronunciado sobre el incidente.