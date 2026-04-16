El jefe del Pentágono, tajante: "Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario"

La tensión entre Estados Unidos e Irán sumó este jueves un nuevo capítulo tras una contundente advertencia del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien confirmó que el bloqueo marítimo contra puertos iraníes continuará sin límite de tiempo mientras Washington intenta forzar a Teherán a aceptar un acuerdo.



Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el funcionario fue directo sobre la estrategia que impulsa el gobierno de Donald Trump. "Estados Unidos bloqueará los puertos iraníes el tiempo que sea necesario", afirmó, al describir el operativo militar que comenzó a ejecutarse esta semana.

La decisión se puso en marcha el lunes, luego de que fracasaran las conversaciones de paz celebradas en Pakistán. Según explicó Hegseth, el cerco naval forma parte de una presión más amplia, tanto militar como diplomática, destinada a obligar al gobierno iraní a sentarse nuevamente a negociar.

En ese marco, el jefe del Pentágono planteó que Teherán enfrenta una elección decisiva sobre su futuro. "Irán, puedes elegir un futuro próspero, un puente dorado, y esperamos que lo hagas por el pueblo iraní. Pero si toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombardeos contra sus infraestructuras, su red eléctrica y sus instalaciones energéticas", advirtió.

Presión militar en el estrecho de Ormuz

El funcionario también detalló que fuerzas estadounidenses permanecen desplegadas en la región para garantizar la efectividad del operativo. El objetivo, explicó, es aplicar un control marítimo estricto en el estratégico Estrecho de Ormuz y mantener una posición que permita retomar operaciones militares si las negociaciones con Teherán no avanzan.

La postura del secretario de Defensa fue respaldada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien subrayó que el bloqueo tendrá alcance global.

"Que quede claro: este bloqueo se aplica a todos los buques, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos", sostuvo el militar.

Caine también advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar si alguna embarcación intenta quebrar la medida. "Si no cumplen con este bloqueo, utilizaremos la fuerza", afirmó, al tiempo que precisó que las intercepciones podrán realizarse tanto dentro de aguas territoriales iraníes como en aguas internacionales.