Trump endurece su postura con Irán: no prorrogará el alto el fuego y exige un acuerdo inmediato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que no tiene intención de extender la tregua vigente con Irán y presiona para que las negociaciones concluyan pronto con un acuerdo definitivo.



Durante una entrevista con la cadena estadounidense ABC News, el mandatario sostuvo que no ve motivos para prolongar el cese de hostilidades y planteó que el objetivo debe ser cerrar cuanto antes un entendimiento que ponga fin al conflicto.

Trump aseguró que se avecinan "dos días maravillosos" y reiteró que su prioridad es alcanzar un acuerdo que permita terminar la guerra y abrir una etapa de reconstrucción para el país persa.

En ese marco, Trump sostuvo que la situación interna de Irán cambió tras los últimos acontecimientos. "Ellos realmente tienen un régimen diferente ahora", afirmó, y añadió: "Eliminamos a los radicales".

Horas antes, el presidente estadounidense había señalado que el final de la guerra está cada vez más cerca y aseguró que Teherán muestra voluntad de negociar. Según dijo, el gobierno iraní tiene "muchas ganas" de alcanzar un entendimiento.

El actual alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, acordado por dos semanas, comenzó a regir el miércoles pasado. Desde entonces, delegaciones de ambos países mantuvieron extensas negociaciones en Islamabad, capital de Pakistán, aunque las conversaciones no lograron por ahora cerrar un acuerdo.

Un buque de guerra estadounidense en el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump volvió a criticar al Papa León XIV

En medio de la escalada diplomática por el conflicto en Medio Oriente, Trump volvió a apuntar contra el papa León XIV, a quien acusó de minimizar la represión en Irán.

El presidente estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que cuestionó la postura del pontífice y reclamó que tuviera en cuenta la violencia ejercida por el régimen iraní contra manifestantes.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán mató al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?", escribió el mandatario.

Las críticas se dan en el marco de un enfrentamiento público entre ambos líderes a raíz de la guerra en Medio Oriente. El pontífice -de nacionalidad estadounidense- se manifestó en varias oportunidades contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán y reiteró llamados a la paz en la región.