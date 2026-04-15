Rusia advierte que Estados Unidos e Israel hacen reuniones de "paz" como pantalla de una invasión terrestre a Irán

El Consejo de Seguridad de Moscú alertó que Estados Unidos e Israel podrían utilizar las actuales negociaciones diplomáticas como una "pantalla" para planificar una operación militar por tierra en territorio iraní.

Según informó la agencia TASS, el organismo ruso sostiene que el Pentágono incrementa de forma sostenida la presencia de tropas en la región, lo que sugeriría una inminente escalada de las hostilidades si los diálogos de paz no alcanzan los objetivos esperados por la administración estadounidense.

Bloqueo comercial y control de Ormuz

En el plano operativo, el Comando Central de Estados Unidos comunicó que el cerco sobre la economía iraní es total.

El comandante Brad Cooper aseguró que el flujo comercial marítimo fue interrumpido en su totalidad en un plazo récord: "En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar".

Esta medida, impulsada por el presidente Donald Trump tras el fracaso de las cumbres en Islamabad, ya obligó a ocho buques petroleros a desviar su rumbo.

A pesar de la presión externa, las autoridades de Rusia afirmaron que el gobierno iraní mantiene la estabilidad interna y que los sectores sociales se han alineado con el poder central, frustrando las expectativas de disturbios civiles que proyectaban Washington y Tel Aviv.

Repatriación de supervivientes del IRIS Dena

En medio de la tensión bélica, se confirmó la repatriación de los marinos iraníes que sobrevivieron al hundimiento del buque IRIS Dena, atacado por un submarino estadounidense en marzo cerca de Sri Lanka.

El viceministro de Defensa esrilanqués, Aruna Jayasekara, informó que 32 supervivientes partieron desde el puerto de Colombo en un vuelo especial hacia Irán.

Los efectivos rescatados habían permanecido bajo custodia tras ser evacuados por la armada local.

El incidente del IRIS Dena, donde se recuperaron 87 cuerpos, representó uno de los golpes más duros para la armada iraní al inicio del conflicto.

El traslado de los militares se completó durante la noche del martes, marcando el regreso del personal que viajaba originalmente a bordo del buque de apoyo IRIS Bushehr.