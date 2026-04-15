Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 15 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DESAFIANTE

Irán atravesó el bloqueo naval de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

Un superpetrolero sancionado ingresó a aguas iraníes con sus sistemas de identificación activos tras el fracaso de la cumbre en Pakistán.

 Un superpetrolero iraní logró ingresar a las aguas del sur de Irán tras atravesar el estrecho de Ormuz, desafiando las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Según reportó la agencia Fars, el buque de gran tamaño (VLCC), con capacidad para transportar 2 millones de barriles de crudo, realizó la maniobra sin apagar su sistema de identificación automática, a pesar de figurar en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El rol estratégico de las zonas francas

Ante el endurecimiento del cerco naval, el ministro de Asuntos Económicos y Finanzas de Irán, Seyed Ali Madanizadeh, ordenó utilizar las zonas francas del país como vía de entrada para bienes esenciales.

Estos puntos estratégicos, situados en las fronteras terrestres y marítimas, buscan garantizar la sostenibilidad del comercio y evitar el desabastecimiento en el mercado interno.

De acuerdo a la información brindada por la agencia Mehr, la misión de estos sectores es servir como rutas alternativas: "Las zonas francas servirán como rutas alternativas para el suministro de bienes esenciales cuando los principales puertos del país estén bajo sanciones o bloqueo". Esta decisión oficial pretende estabilizar la cadena de suministro tras el bloqueo iniciado esta semana.

Antecedentes y crisis diplomática

La escalada de tensión se produce luego de que las conversaciones de paz en Islamabad, Pakistán, finalizaran sin acuerdo el pasado domingo.

El bloqueo estadounidense entró en vigencia inmediatamente después de dicho fracaso, rompiendo el breve cese al fuego de dos semanas que se había establecido el 8 de abril entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El conflicto regional alcanzó su punto crítico el 28 de febrero, cuando ataques conjuntos sobre Teherán provocaron la muerte del líder supremo Ali Jamenei

En respuesta, el gobierno iraní reafirmó su postura sobre la soberanía de sus rutas marítimas. 

Según las fuentes oficiales locales, el ingreso del petrolero envía un mensaje directo a Washington de que "el estrecho de Ormuz no es en absoluto inseguro para los buques vinculados a Irán", incluso bajo la presión de las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global
Noticias

Emilia Mernes conquistó Coachella 2026: show explosivo, look impactante y proyección global

Últimas noticias de Conflicto en Medio Oriente