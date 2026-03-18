Boca hoy: Exequiel Zeballos y Milton Giménez tienen fecha de regreso y los hinchas se ilusionan

Si hay un mal que acompañó a Boca Juniors fue el crecimiento de la lista de lesionados, especialmente de sus delanteros. Y en ese sentido, los hinchas comienzan a aliviarse cuando vieron primero el regreso de Miguel Merentiel, luego el de Alan Velasco y ahora hay otros dos futbolistas importantes que ya tienen fecha de regreso.

Se trata de nada menos que Milton Giménez y Exequiel Changuito Zeballos, quien era por lejos el mejor jugador del Xeneize, el único que podía desequilibrar con su habilidad y su gambeta. Se espera que ambos ya puedan sumar minutos ante Talleres de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, el próximo 5 de abril por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional tras la fecha FIFA.

Zeballlos sufrió un desgarro grado II-III en el bíceps femoral izquierdo en la previa del choque ante el Vélez Sarsfield de Guillermo Barros Schelotto. De ahí en más fue un proceso largo de rehabilitación, ya que no querían apurarlo teniendo en cuenta su historial médico.

Además, el futbolista se encuentra negociando la renovación de su contrato con Boca que finaliza el 30 de diciembre de 2026, lo que significa que a partir del primero de julio tiene la facultad de arreglar con cualquier club sin que la institución dirigida por Juan Román Riquelme pueda intervenir.

Giménez terminó un 2025 marcado por su falta de gol, perdiéndose situaciones increíbles y la clara molestia de la hinchada por las ocasiones desperdiciadas. Para colmo, debieron operarlo el 18 de febrero de una pubalgia que no le permitió hacer la pretemporada ni entrenar normalmente y está listo para volver al ruedo.

Los que siguen sin mayores novedades son el eterno lesionado Edinson Cavani y Carlos Palacios, del que todavía no hay novedades certeras de un posible regreso.