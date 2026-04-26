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POLÉMICA

Esteban Andrada golpeó en la cara a un rival en Huesca vs. Zaragoza y se expone a una dura sanción

En la derrota del Zaragoza en un partido clave para no descender a la Tercera División, Esteban Andrada agredió a un rival.

 Esteban Andrada protagonizó un momento muy polémico. En la derrota por 1-0 de su equipo, el Real Zaragoza, en su visita a Huesca por una "final" para mantenerse en la Segunda División, el arquero argentino agredió a un rival a falta de un minuto para el final.

Lo que comenzó con un empujón al capitán rival, Jorge Pulido, fue apenas el inicio de una secuencia violenta: tras ver la tarjeta roja por doble amarilla, el ex Boca salió disparado nuevamente hacia su contrincante y le propinó un brutal puñetazo en su rostro.

Igualmente, la agresión de Andrada no hizo más que encender la mecha de una batalla campal entre ambos planteles, al punto que el árbitro debió mostrar más tarjetas rojas.

Además del argentino, fueron expulsados Daniel López (arquero del Huesca) y Dani Tesende (jugador de Zaragoza). 

Según estipula el reglamento español, al tratarse de un impacto que no causó una aparente una lesión grave en el adversario, el código disciplinario marca que el arquero se expone a una sanción que oscila entre los cuatro y los doce partidos de suspensión. 

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