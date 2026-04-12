El merecido homenaje de Racing a Eduardo Coudet: insultos y silbidos para Salas y Acuña

El partido entre Racing y River por el Torneo Apertura 2026 tenía varios condimentos desde la previa. Por ejemplo, la vuelta de algunos nombres vinculados a la Academia al Cilindro de Avellaneda pero ahora representando al Millonario.

Uno de ellos fue Eduardo Coudet, quien volvió a pisar el Cilindro después de mucho tiempo sin hacerlo, pero esta vez como técnico de River. Es por eso que, en su regreso, el técnico recibió un reconocimiento especial. Lo mismo sucedió con Aníbal Moreno, de buen paso por la Academia.

Después de pasar por Rosario Central y Tijuana, Coudet se convirtió en DT de Racing a principio de 2018. En un lapso de dos años, el Chacho dirigió 77 partidos obteniendo muy buenos registros: 37 triunfos, 22 empates y solo 14 derrotas. Además, consiguió dos títulos antes de su partida a Inter de Porto Alegre en 2020: la Superliga 18-19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Mientras tanto, Aníbal Moreno, de paso por Racing entre 2021 y 2024 y hoy titular con la camiseta del Millonario, también fue aplaudido.

RECONOCIMIENTO Y OVACIÓN: la gente de Racing le brindó todo su cariño al Chacho Coudet, hoy DT de River.



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¡CHACHO OVACIONADO EN AVELLANEDA! Los hinchas de Racing aplaudieron a Coudet, hoy entrenador de River, tras su paso por la Academia. pic.twitter.com/zRxfArVDee — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Otro de los ovacionados por los hinchas de Racing fue Juanfer Quintero, quien también recibió una tremenda ovación. El colombiano jugó un año y medio en Racing y fue una de las figuras del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Gustavo Costas. Sin embargo, luego del título se fue a América de Cali, y a los seis meses recaló en River nuevamente para tener su tercer ciclo.

El Cabezón D'Alessandro ninguneó a River y San Lorenzo y estalló el escándalo

LAS DOS CARAS EN EL CILINDRO...



%uD83D%uDC4F Juanfer Quintero OVACIONADO por los hinchas



%uD83D%uDC40 Maxi Salas MUY SILBADO pic.twitter.com/fdO8yi92z3 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026

Recibimiento hostil de Racing a Maxi Salas y Marcos

El Cilindro fue hostil con Maxi Salas y Marcos Acuña desde la previa del encuentro, con la canción "Traicionera" sonando en los parlantes mientras los futbolistas de la escuadra visitante entraban en calor.

Durante este mismo momento, a Salas, que comenzará viendo el partido desde el banco, y a Acuña, titular en el lateral izquierdo, se les cantó "El que no salta, es un traidor", algo que se repitió durante el ingreso de los equipos, con insultos para los dos.

Por su parte, la bronca con Acuña es porque no volvió a Racing y firmó en River al retornar de Europa, aunque el propio futbolista dejó en claro que en el club de Avellaneda nunca hicieron gestiones serias para su regreso. Así, hubo silbidos e insultos para ambos futbolistas.

Maravilla Martínez buscará cumplir un objetivo especial en el clásico de Racing ante River

¡IMPRESIONANTE SILBATINA PARA EL HUEVO ACUÑA EN EL CILINDRO DE AVELLANEDA! pic.twitter.com/0vd7PZAzII — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026