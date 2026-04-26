Con el triunfo de Gimnasia La Plata a Belgrano, qué resultados necesita Racing para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026

Después del tremendo empate de Racing ante Barracas del viernes por la noche, la gente de la Academia comenzó a sacar cuentas en la búsqueda de saber qué necesita el equipo de Gustavo Costas para clasificarse a los playoffs del Apertura 2026.

Y para esto, desde Avellaneda debían prestarle atención a lo que le ocurriese a Tigre, a Gimnasia La Plata y a Huracán. Y en este juego de necesidades, el sábado Sarmiento le regaló una alegría al bajar al Matador de la pelea por las últimas colocaciones y es por eso que Racing todavía se encontraba dentro de los ocho clasificados en el comienzo del domingo.

Pero todo esto se desplomó cuando Gimnasia metió el batacazo, venció a Belgrano en Córdoba y así desplazó a la Academia de la última colocación, relegándolo al noveno puesto, a una unidad de Barracas (octavo), el Globo (séptimo, con un partido menos), y tres puntos del Lobo y el Pirata (sexto y quinto respectivamente).

Con toda esta situación y con el cruce entre Argentinos Juniors -ya clasificado- y Huracán, que se jugará en el Palacio Ducó, la situación de Racing es delicada. Es por eso que en esta nota te contamos lo qué necesitan los de Gustavo Costas para lograr el milagro de pasar de ronda en la Copa de la Liga.

Lo primero que hay que mencionar es que si el Globo no le gana al Bicho, la Academia dependerá de si mismo ya que en la última jornada se cruzará con el propio Huracán en el Presidente Perón.

Si el Quemero llegase a vencer a Paternal, Racing tendrá que superar a los de Diego Martínez y luego esperar que se de una de estas tres posibilidades

- Que no sume unidades Gimnasia en su última presentación ante Argentinos en La Plata.

- Que Barracas no le gane -como local- a Banfield.

- Que Belgrano no sume, en Córdoba, ante Sarmiento.