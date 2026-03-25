Jorgelina Cardoso y Ángel Di María, furiosos con un influencer: "¿Querés fama, tontito..."

El clima de paz en el exclusivo country de Funes se vio sacudido por un escándalo digital que escaló hasta la justicia de las redes sociales. Ángel Di María y Jorgelina Cardoso estallaron de furia contra un influencer y periodista que intentó sembrar la semilla de la discordia en la pareja. La noticia corrió como pólvora cuando el joven publicó que el matrimonio habría protagonizado una pelea a los gritos tras el supuesto hallazgo de una "lista de modelos" en el ingreso al inmueble donde vacaciona la familia del ídolo nacional.

Todo comenzó cuando Gonzalo Sotelo compartió un posteo detallando presuntos "reproches y llantos" dentro de la propiedad, asegurando que la esposa del referente de la Selección había descubierto movimientos sospechosos. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y fue demoledora. Jorgelina por la furia del momento no dio vueltas y encaró al influencer por mensaje directo, dejando en claro que no iba a permitir que jugaran con su intimidad: "¿Querés fama, tontito? Te metiste en la boca del lobo, tenés que volver a nacer para ser más inteligente", sentenció con una dureza que ya es marca registrada del clan.

Jorgelina Cardoso compartió en sus historias las disculpas públicas del influencer.

Lejos de calmar las aguas, la protagonista de la noticia redobló la apuesta al considerar que el ataque del periodista era simplemente una estrategia para "meterse en la tele". En un movimiento que generó polémica, la mujer de "Fideo" llegó a difundir el número de celular del influencer en sus redes sociales, acompañando la jugada con un refrán lapidario: "Si te gusta el durazno, bancate la pelusa". Seguido a eso, Sotelo comenzó a recibir mensajes de odio y hasta amenazas de muerte por parte de los fanáticos de la familia futbolera.

El propio jugador respaldó el accionar de su mujer frente a lo que consideran una fake news. Tras el escándalo y el intercambio de mensajes de alto voltaje, trascendió que finalmente habrían hecho las paces tras el arrepentimiento del joven, aunque el mensaje quedó claro: con los Di María no se juega. La estrella del fútbol y su compañera demostraron una vez más que son un bloque inquebrantable ante cualquier rumor de crisis.

Actualmente, el periodista Sotelo debió dar marcha atrás con sus afirmaciones tras quedar expuesto ante los millones de seguidores de la pareja. Mientras el matrimonio disfruta de sus días en Argentina antes de retomar sus compromisos internacionales, en las redes sociales el debate sigue encendido sobre los límites del periodismo de espectáculos y la ferocidad de Jorgelina a la hora de cuidar su territorio. El escándalo en Funes promete ser recordado como el día en que un influencer aprendió, de la peor manera, lo que significa meterse con "la jefa" de la Selección.