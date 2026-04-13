Así es la impactante mansión de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami: lujo, espacios amplios y diseño minimalista

A pesar de la fuerte polémica que vivió con Emilia Mernes, Tini Stoessel atraviesa un gran momento en su vida sentimental con Rodrigo De Paul. Luego de confirmar que planean casarse, se supo que además de la casa que construyen en San Isidro, la pareja también cuenta con una propiedad en Miami, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Florida.

La vivienda en Estados Unidos se convirtió en su refugio lejos de la exposición mediática. El inmueble, adquirido por el futbolista de la Selección Argentina tiempo atrás, se encuentra en un barrio residencial de alto nivel y se destaca por su diseño moderno y funcional.

Aunque está desarrollada en una sola planta, la amplitud es uno de sus puntos fuertes. Los espacios son grandes, cómodos y pensados para la vida cotidiana. En el interior predominan los tonos neutros y una estética minimalista que aporta elegancia.

La casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Miami. (Foto: web).

El living se integra con la cocina, totalmente equipada con tecnología de última generación y una isla central que funciona como punto de encuentro. El diseño favorece tanto la rutina diaria como las reuniones con invitados.

La casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Miami. (Foto: web).

Uno de los sectores más llamativos es la suite principal. Cuenta con salida directa al jardín a través de ventanales y un baño en suite con estilo spa, pensado para el descanso y la desconexión.

Tini Stoessel en su casa de Miami. (Foto: Instagram/ @rodridepaul).

En el exterior, el jardín rodea toda la casa y garantiza privacidad. La pileta climatizada se convierte en el eje de la vida al aire libre, rodeada de vegetación y palmeras. Un entorno ideal para bajar el ritmo y disfrutar lejos del foco público.