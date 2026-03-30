Cinco claves de los looks otoñales de Rosanna González que son tendencia en Crónica TV

Con el inicio del otoño, la pantalla de Crónica TV se tiñe de una paleta cromática cálida y sofisticada que ya marca el pulso de la temporada. Mientras la actualidad informativa se vive con intensidad en el estudio, Rosana González logra despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que marca tendencia en estos primeros días frescos. Entre noticias de último momento y primicias, la periodista impone su sello personal con diseños que combinan comodidad y autoridad.

La frescura de la blusa plisada

Para una nueva jornada de aire, Rosana González eligió una de las prendas clave de la temporada de Adrilen Moda: una blusa plisada de mangas cortas en tono beige arena. Esta pieza, que resalta por su textura suave y fluida, le otorgó una luminosidad única frente a las cámaras. Con un maquillaje impecable y accesorios sutiles, la periodista demostró que se puede estar sumamente elegante con un diseño minimalista y cómodo para el vivo.

La autoridad de la camisa verde esmeralda

En otra de sus apuestas para la tarde, Rosana González optó por un look con más fuerza y color. Lució una camisa entallada en verde esmeralda, también de la firma Adrilen Moda, que complementó con un pantalón sastrero de tiro alto en color manteca de 10 Puntos Moda. Esta combinación de tonos tierra y joyas logra un equilibrio perfecto entre lo formal y lo funcional para la dinámica del estudio. Con el cabello recogido y una sonrisa radiante, reafirmó por qué es una de las figuras con más estilo del canal.

Rosana González confirma que, tanto con tonos pasteles como vibrantes, el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el aire de Crónica TV. ¿Cuál de estos dos estilos otoñales sentís que va más con vos?