Mariela Fernández y Verónica Franco imponen los "infaltables" del otoño en la pantalla de Crónica TV

Con los primeros climas templados del año, la pantalla de Crónica TV se tiñe de una paleta cromática cálida y sofisticada que ya empieza a verse en las calles. Mientras la realidad del país marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Mariela Fernández y Verónica Franco logran despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que son pura inspiración para este otoño. Entre noticias de último momento y primicias, las periodistas imponen su sello personal con piezas de diseño nacional que ya son de lo más buscado.

La elegancia sastrera de Verónica Franco

Para el ciclo "Amanece Informado", Verónica Franco apostó por una de las tendencias más fuertes de este 2026: la sastrería relajada en tonos neutros. Lució un conjunto de Tramps Indumentaria que combina un pantalón sastrero de tiro alto en tono crema con una blusa de escote halter en color chocolate. Este contraste de tonos tierra, sumado al impecable maquillaje de Mila Marzi, proyecta una imagen profesional y luminosa para abrir la jornada del fin de semana.

El estilo audaz de Mariela Fernández

Por su parte, Mariela Fernández decidió romper el molde en "La Primera Crónica" con una propuesta de Meferti que fusiona lo clásico con un toque moderno. La conductora impactó con un pantalón de ecocuero en tono borgoña -el color que no puede faltar este otoño-, combinado con una camisa negra y una corbata a tono que le otorgó una impronta de muchísima autoridad. Con una trenza XL y el estilismo de Mila Marzi, demostró que se puede ser disruptiva sin perder la elegancia.

Tanto Mariela Fernández como Verónica Franco confirman que, en el vivo, el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad y personalidad.

¿Cuál de estos dos estilos otoñales sentís que va más con vos?