Melina Fleiderman y El Chacal: estilo y complicidad en la tarde de Crónica TV

En la pantalla de Crónica TV, la vorágine informativa no se detiene y la imagen de sus protagonistas es fundamental para acompañar cada primicia. Melina Fleiderman y El Chacal saben cómo captar la atención de la audiencia, no solo por su rigor periodístico, sino por sus elecciones de vestuario que imponen autoridad frente a cámara. En medio de un clima de actualidad permanente, ambos logran destacar con un perfil sofisticado y moderno.

Las claves del look de Melina Fleiderman

Para una nueva jornada de aire, Melina Fleiderman sorprendió con un conjunto de musculosa negra al cuerpo y un pantalón de tiro alto en tono beige de la firma Reset Line. Esta elección, que resalta por su corte impecable, fue complementada por prendas de Hay que ser fuerte, logrando un equilibrio clásico pero con mucha fuerza visual. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, la conductora reafirmó por qué es una de las figuras con más estilo de la tarde.

La apuesta de El Chacal

Por su parte, El Chacal optó por un estilo sobrio y funcional para el vivo. Vistió una camisa entallada en color verde militar, combinada con pantalones oscuros y un cinturón de cuero negro. La figura, que es marca registrada de la señal, mantiene una imagen prolija que se alinea perfectamente con la estética del canal de las placas rojas.

Melina Fleiderman y El Chacal demuestran que un buen outfit es el aliado perfecto para comunicar con seguridad en la pantalla.