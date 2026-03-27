Liliana Caruso y Agustina Díaz: las claves del estilo que marca tendencia este otoño en Crónica TV

El otoño recién arranca y la pantalla de Crónica TV ya refleja los cambios de temporada con una paleta de colores cálidos y texturas suaves. Mientras la realidad del país marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Liliana Caruso y Agustina Díaz logran despegarse de la tensión informativa con elecciones de vestuario que son pura inspiración. Entre noticias de último momento y primicias, las periodistas imponen su sello personal con diseños que combinan comodidad y autoridad.

La apuesta sastrera de Liliana Caruso

Para el aire de "Imbatibles", Liliana Caruso reafirmó su perfil elegante con un conjunto de la firma Adrilen Moda, ideal para estos primeros días frescos. Bajo el estilismo de Look y Arte, lució un chaleco largo en tono arena sobre una musculosa de punto gris cemento, combinado con un pantalón cargo en verde militar. Esta mezcla de estilos logra un equilibrio perfecto entre lo formal y lo funcional para la dinámica del vivo.

La luminosidad de Agustina Díaz en el mediodía

Por su parte, al frente de "Siempre Noticias" junto a Pampa Mónaco, Agustina Díaz optó por un outfit de líneas limpias que aporta muchísima frescura a la pantalla. La conductora eligió una musculosa de escote halter con lazo al cuello en tono rosa viejo de la marca Luz Bell, complementada con pantalones sastreros de tiro alto en color manteca. Con sandalias de plataforma a tono, mantuvo una imagen sobria pero con mucha personalidad para informar al país.

Liliana Caruso y Agustina Díaz confirman que, en este inicio de temporada, el vestuario sigue siendo un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el aire de Crónica TV.