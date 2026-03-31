Duelo de estilos: Melina Fleiderman entre el color y el "total black" en Crónica TV

En la pantalla de Crónica TV, la intensidad informativa no da respiro y el estilo acompaña cada segmento del vivo. Mientras el programa "Invencibles" mantiene una adrenalina diaria, Melina Fleiderman logra adaptarse a cualquier contexto de actualidad con diversos looks que expresan su escencia. Entre noticias de último momento y primicias, la periodista impone su sello personal con diseños que resaltan su versatilidad frente a cámara.

La fuerza del "Total Black" por Happy Clothes

Para una de las jornadas de aire, Melina Fleiderman apostó por la sobriedad imbatible del negro. Lució un conjunto de la firma Happy Clothes compuesto por una musculosa de cuello cerrado con detalles de tachas y un pantalón técnico de estilo cargo con ajuste en la cintura. Este look urbano y moderno, complementado con un peinado recogido tipo half-up bun, le otorgó una imagen fuerte y decidida para liderar la tarde informativa.

El toque de color con Dionisia

Por otro lado, la conductora demostró que el color también tiene su lugar en el otoño. Optó por una camisa clásica en tono rojo vibrante de la marca Dionisia, que combinó con jeans oscuros de tiro alto y un cinturón de hebilla prominente. Esta elección no solo aporta luminosidad a la pantalla, sino que refuerza un perfil más clásico y profesional, ideal para el análisis de los temas más candentes de la actualidad.

Melina Fleiderman confirma que, ya sea con la sobriedad del negro o la energía del rojo, el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el aire de Crónica TV