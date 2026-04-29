María Becerra criticó la desigualdad en Argentina: "Un jubilado no debería seguir laburando..."

María Becerra es una de las artistas más importantes de nuestro país, pero a pesar de su éxito, no pierde contacto con la realidad. La artista, que recientemente se conmovió con la historia de una fan que lucha contra el cáncer, analizó el contexto social de nuestro país y se refirió a los sueldos de los trabajadores esenciales y de las jubilaciones. Mientras se prepara para una nueva temporada de "En el barro", las palabras de "La nena de Argentina" generaron revuelo en las redes.

Fue en la Experiencia Endeavor Sub20, un evento que reunió a estudiantes de los últimos años de secundaria. La cantante les habló a los jóvenes y los llamó a tener conciencia sobre el futuro. En una parte de la charla, María alertó a los "futuros empresarios" sobre la importancia de tener a los empleados en blanco.

Siguiendo esa línea, se permitió reflexionar sobre la situación económica actual del país. "Siento que el mundo es muy injusto. Existen personas que trabajan incansablemente y no llegan a fin de mes, mientras que otras, sin ningún esfuerzo, tienen la vida resuelta. Eso me parece profundamente desigual", expresó. La frase pegó fuerte en el auditorio, lleno de adolescentes que empiezan a pensar en su futuro laboral.

Y sumó un párrafo que se volvió viral al instante: "Cualquiera que trabaja, un médico, una maestra, un policía, y que se formó o incluso arriesga su vida, debería poder vivir con tranquilidad. También pienso que un jubilado no debería seguir laburando. Hay muchas cosas que siento que están mal repartidas", señaló. La artista puso el dedo en la llaga de un problema estructural: los trabajadores esenciales cobran sueldos miserables mientras otros sectores nadan en la abundancia. Y los jubilados, que ya dieron todo, se ven obligados a seguir buscando changas para sobrevivir.

María Becerra, con el entrevistador del evento, Julio Leiva.

Luego, desde su lugar de privilegio, la cantante aseguró que siente la responsabilidad y la obligación de ayudar al prójimo. "Yo me rompo el lomo con lo que hago y en mi empresa hay un montón de familias laburando, se genera mucho trabajo. Pero también siento que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo", remarcó. Becerra no se hizo la desentendida. Reconoció que su posición es ventajosa y que eso le exige una militancia activa, no solo declarativa.

"Siento que puedo y debo porque sé que hay algo que está mal. Si de alguna manera puedo ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar", cerró ante la audiencia. No dio detalles concretos de cómo piensa canalizar esa ayuda, pero la declaración de principios ya está. La "Nena de Argentina" no solo vende discos y llena estadios. También mete la cuchara en los debates que duelen.

María Becerra habló sin vueltas. Dijo lo que muchos piensan pero pocos artistas se animan a decir en público. Porque criticar la desigualdad es fácil, pero en un presente en el que desde la cima de la fama y la plata parece haber más clientes que fans, muchos callan sobre la realidad.

Su mensaje cala hondo porque ella misma viene de un barrio humilde, de una familia trabajadora. No es una teoría. Lo vivió. Por eso sus palabras tienen peso. Queda ver si la juventu que la escuchó toma nota. El tiempo, y sus acciones, lo dirán.