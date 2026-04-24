Benjamín Vicuña se incomodó ante la pregunta directa de Ángel de Brito: "¿Siempre fuiste infiel...?"

Benjamín Vicuña abrió las puertas de su vida personal y familiar al abordar sin filtros la compleja dinámica que mantiene con sus exparejas, Pampita y la China Suárez, con quien casi no tiene relación. A unas semanas de que Laurita Fernández negara haber sido infiel a su pareja con el chileno, el actor fue entrevistado con Ángel de Brito, y el momento más tenso llegó cuando el conductor le preguntó si siempre fue infiel.

El actor reconoció que, tras separarse de dos parejas significativas, la convivencia y el buen vínculo que supieron construir se resintieron de manera inesperada. "Hace dos años, separado de dos parejas importantes y todo, teníamos un buen vínculo, muy buen vínculo, y creo que la cagué en el momento en que le intenté dar consejos a amigos míos porque no es fácil manejar un barco de las dimensiones que yo manejo, con dos mujeres exitosas y que tienen los mismos problemas que todos de los hijos, el laburo, y lamentablemente se desmoronó", expresó. El peso de las circunstancias, según su mirada, hizo el resto.

A lo largo de la charla, Vicuña dejó en claro que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus cinco hijos. Con Pampita tuvo a Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio. Con la China Suárez nacieron Magnolia y Amancio. La diversidad de vínculos y edades plantea desafíos particulares. El actor reconoció que la convivencia familiar se vio alterada. "Creo y espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, es triste", afirmó.

En el caso de la China Suárez, el paso del tiempo y la adaptación a los nuevos acuerdos parentales fueron procesos complejos. Reconoció que, aunque intenta mantener una actitud optimista, la carga emocional es considerable. "La procesión va por dentro", dijo. Describió como una "pesadilla" los momentos en que debió recurrir a abogados y a la policía para resolver situaciones vinculadas a sus hijos. "Es fundamental por la salud mental lograr la paz", narró.

Un aspecto que le generó especial incomodidad fue la cobertura mediática de los detalles íntimos de su vida familiar. "Me dio impresión ver en programas de televisión detalles sobre el régimen de visitas, o los días, o las formas de educar. Me parece que entramos en una zona delicada", sostuvo. Esa exposición, según su testimonio, añade presión extra. Para Vicuña, la discreción y el respeto por la intimidad familiar deberían primar por sobre el interés mediático.

Lo más tenso llegó cuando Ángel de Brito, a bocajarro, le preguntó: "¿Siempre fuiste infiel?". Vicuña dudó, sorprendido. Afirmó que no se siente condicionado por sus errores pasados y sostuvo: "Si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy". Y añadió que aunque no debe estar orgulloso de esos errores, reconoce que "te definen, pero tampoco te condicionan". Una respuesta evasiva que dejó más preguntas que respuestas.

Benjamín Vicuña manejó la entrevista con un tono reflexivo, pero sin dar carnaza. Habló de dolor, de procesos, de la pérdida de Blanca que lo marcó para siempre. Pero cuando llegó el tema de las infidelidades, puso un freno. No negó, no confirmó. Dijo que los errores definen pero no condicionan. Una frase hecha que sirve como escudo.

El actor chileno sabe que su pasado sentimental vende. Pero también sabe que abrirse demasiado puede lastimar a sus hijos y a sus ex parejas. Por eso eligió el equilibrio. Incomodidad, sí. Pero sin estrellarse. La procesión, como él mismo dijo, va por dentro. Y el público se queda con las ganas de saber más.