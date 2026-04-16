Laurita Fernández rompió el silencio sobre Benjamín Vicuña y la infidelidad a su expareja: "Estaba haciendo una obra..."

Laurita Fernández, muy feliz con su nueva pareja -el polista Matías Busquet- carga un pasado lleno de vínculos con grandes figuras del medio. Y ese pasado, a veces, vuelve sin avisar. Hace unos días, en "Otro día perdido", la bailarina se encontró con Evelyn Botto, actual novia de Fede Bal, y la locutora hizo un comentario que dejó a todos con la boca abierta. Pero lo más fuerte llegó después: en una entrevista, le preguntaron sin vueltas si tuvo un romance con Benjamín Vicuña y si le fue infiel a su ex. Y ella contestó con una altura que pocas se animan a mostrar.

Aunque hoy su corazón late al ritmo de un nuevo amor, Laurita no le escapó al bulto. Es que hace rato que circula una versión que nunca se terminó de blanquear: un supuesto affaire con Benjamín Vicuña. Todo empezó en 2022, cuando compartieron cartel en la obra "El método Grönholm". La química entre los dos era evidente, pero en ese entonces la conductora recién empezaba un romance con Peluca Brusca. Igual, nadie se sacaba de la cabeza la idea de que pasaba algo más íntimo.

Ese fantasma del pasado regresó con todo estas horas. Fue durante una entrevista que Laurita dio en "Ángel Responde", el streaming de Ángel de Brito. El conductor, que no tiene filtro, fue al hueso mientras repasaban su extensa lista de romances dentro del espectáculo. "¿Saliste con Vicuña?", preguntó De Brito sin anestesia. La bailarina, un toque sorprendida pero firme, no dudó ni un segundo: "No, no. Estaba con Benja haciendo una obra. Nos llevamos re bien pero cero".

Con esa frase cortó cualquier especulación. Laurita quiso dejar en claro que lo suyo con el chileno fue pura camaradería laboral, nada más. Pero la ecuación era delicada. Porque si ese romance hubiera sido real, el escándalo estaba servido. En esa época, Laurita recién arrancaba con Peluca Brusca -la relación estaba en pañales- y Vicuña también seguía en pareja.

De hecho, Benjamín recién cortó su noviazgo con Eli Sulichín unos meses después, en septiembre de 2022. Habían salido apenas nueve meses. Así que si se llegaba a confirmar un affaire clandestino con Laurita, el kilombo era total: infidelidades cruzadas, secretos a voces y una bomba mediática. Por suerte para ellos, la bailarina lo desmintió con la verdad.

En ese mismo programa, Mariana Brey metió su cuña. "Todos pensamos que de ahí iba a nacer un romance", recordó la panelista, refiriéndose a esa conexión que se veía entre Laurita y Vicuña en los ensayos y funciones. Según Brey, algo brillaba, pero nunca terminó de explotar. Quedó en la nada. ¿Misterio resuelto o queda algo escondido bajo la alfombra? Laurita dice que no.

Así las cosas, la bailarina salió a bancar su verdad con la frente en alto. Sin vueltas, sin miedo al qué dirán. De paso, le cerró la boca a los rumores que la persiguieron por cuatro años. Ahora solo le queda disfrutar de su presente junto a Matías Busquet y seguir bailando, que es lo que mejor hace. El pasado, al menos esta vez, quedó atrás.