Benjamín Vicuña se sinceró sobre la mudanza de sus hijos con la China Suárez a Turquía: "No me parecía justo..."

Benjamín Vicuña volvió a referirse a uno de los temas más sensibles de su vida: la mudanza de Eugenia "la China" Suárez a Turquía junto a sus hijos, Magnolia y Amancio. A varios meses de la polémica, el actor se sinceró en "Ángel responde" (Bondi Live) y expresó sin rodeos: "Me parecía que no era justo que se fuera con los nenes".

Durante la entrevista también recordó cómo era el vínculo previo a que todo cambiara: "La verdad es que hace dos años atrás, estando separado de dos parejas importantes con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo".

Incluso admitió que en ese entonces se sentía en condiciones de aconsejar a otros: "De hecho, por momentos me atreví a dar consejos a mis amigos... de que se llevaran bien, que hicieran familia. Y la verdad, no es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo con hijos, con cosas...".

Benjamín Vicuña lamentó que su vínculo con la China Suárez no sea bueno.

Sin embargo, ese equilibrio no se sostuvo: "Y ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente se desmoronó". Al profundizar sobre la distancia con sus hijos, Benjamín Vicuña fue claro sobre lo difícil que resulta la situación: "Argentina es mi casa. Es difícil tenerlos lejos y hay un proceso que tiene que ver con una adaptación a una situación que me excede".

Consultado por Ángel de Brito sobre si le costó entender la decisión de su ex pareja, respondió con total honestidad: "Sí, me costó. Me costó porque me parecía que no era justo porque también pienso en los intereses de los chicos que deben estar con su madre, pero también con su padre".

A pesar de todo, el actor dejó en claro que intenta adaptarse y mirar hacia adelante. "Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos... Incluso, soy tan optimista que le trato de encontrar el lado positivo", sostuvo, aunque sin ocultar el trasfondo emocional que atraviesa: "La procesión va por dentro".