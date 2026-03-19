¿Ian Lucas o La Reini?: quién es el ganador de "MasterChef Celebrity"

Este jueves 19 de marzo, se emitió la definición de la gran final de "MasterChef Celebrity" por la pantalla de Telefe y por el Stream Telefe. Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet se disputaron el trofeo del campeón y el cheque de 50 millones de pesos. Al final del programa, el jurado del reality conducido por Wanda Nara eligió al nuevo/a ganador/a del certamen.

Los más jóvenes del programa y los que vienen del mundo de las redes sociales llegaron a la ansiada final, superando obstáculos y tomando riesgos a cada paso. Ambos son los mejores de la competencia y dieron lo mejor así para llevarse el título.

Pero no estuvieron solos. Como es habitual en esta instancia, estuvieron acompañados de sus excompañeros del reality, así como de sus familiares y seres queridos.

El desafío de esta noche consistió en la presentación de una entrada, plato principal y postre dignos de una final.

Todos los ganadores de "MasterChef Celebrity Argentina"