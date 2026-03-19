¿Ian Lucas o La Reini?: quién es el ganador de "MasterChef Celebrity"
Este jueves 19 de marzo, se emitió la definición del certamen de cocina y se conoció el nombre del participante que se consagró campeón en la cuarta edición de la competencia. ¡Enterate más, en la nota!
Este jueves 19 de marzo, se emitió la definición de la gran final de "MasterChef Celebrity" por la pantalla de Telefe y por el Stream Telefe. Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet se disputaron el trofeo del campeón y el cheque de 50 millones de pesos. Al final del programa, el jurado del reality conducido por Wanda Nara eligió al nuevo/a ganador/a del certamen.
Los más jóvenes del programa y los que vienen del mundo de las redes sociales llegaron a la ansiada final, superando obstáculos y tomando riesgos a cada paso. Ambos son los mejores de la competencia y dieron lo mejor así para llevarse el título.
Pero no estuvieron solos. Como es habitual en esta instancia, estuvieron acompañados de sus excompañeros del reality, así como de sus familiares y seres queridos.
El desafío de esta noche consistió en la presentación de una entrada, plato principal y postre dignos de una final.
Todos los ganadores de "MasterChef Celebrity Argentina"
- 1º edición (2020-2021): Claudia Villafañe venció a Analía Franchin.
- 2º edición (2021): Gastón Dalmau se impuso ante Georgina Barbarossa.
- 3º edición (2021-2022): Micaela Viciconte venció a Tomás Fonzi
- "La Revancha" (2022): Sofía Pachano le ganó a Vicky Xipolitakis en la final.
- 4º edición (2025-2026):