Evangelina Anderson desmintió a Vero Lozano y pidió que ya no le pregunten por Ian Lucas: "Invénteme un romance nuevo..."

Cansada de las especulaciones, Evangelina Anderson decidió explicar por qué estuvo ausente en el programa cuando Ian Lucas fue invitado a "Cortá por Lozano" (Telefe), donde ella se desempeña como panelista. La modelo no solo desmintió a Vero Lozano, sino que también pidió que dejen de preguntarle por el youtuber.

Consultada por su faltazo, Evangelina aseguró que fue la producción la que le pidió que no asistiera ese día. "No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires. Viví con normalidad esos días, ocupándome de mis hijos", sostuvo la rubia en diálogo con "Intrusos" (América).

De esta forma, Eva desmintió así la versión de Vero Lozano, quien había dicho que la modelo se había tomado unos días para viajar y descansar con su familia.

El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson está roto.

"Hace más de un mes que estoy acá. Como terminé MasterChef, yo quería unos días de vacaciones; pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Al final yo no pude viajar, se los dije y me dijeron que al final esos días no venga", sentenció.

Cuando le preguntaron si había felicitado a Ian Lucas por haber ganado "MasterChef Celebrity", la ex de Martín Demichelis: "No voy a hablar más del tema. Ya está, porque si no es siempre lo mismo... Es cansador".

Molesta de que le consulten por el youtuber, Evangelina Anderson pidió cambiar de tema: "Hay muchos temas para debatir. Hablemos de otra cosa. Invénteme un romance nuevo", arrojó sin filtro, dejando en claro que no quiere saber nada más del joven.