Mario Pergolini ya tiene confirmados a sus invitados de la semana: los detalles

Mario Pergolini volvió el pasado lunes con "Otro día perdido" en la pantalla de El Trece. El conductor cerró sus últimos programas de la semana con un momento emocionante con veteranos de la Guerra de Malvinas. Ahora, se conoció quiénes serán los próximos invitados.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, superconformes con los números e invitados de la primera semana, celebró el equipo de "Otro día perdido" en El Trece, Mario Pergolini, Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto, quien se está acomodando al formato.

Los invitados de "Otro día perdido", con Mario Pergolini, para esta semana.

Este lunes 6 de abril a la noche arrancan con la banda, Laurita Fernández. Martes, Emanero y Marcos López; miércoles, Gonzalo Heredia y Laura Ramos; y jueves, Gerardo Romano y la bailarina Romina García Vázquez.

Cabe destacar que "Otro día perdido" con Mario Pergolini se mide cabeza a cabeza con Santiago del Moro y "Gran Hermano Generación Dorada". El canal del solcito buscará una vez más restarle puntos de rating a su principal competidor (Telefe) con la apuesta a grandes figuras y a un formato que ha dado buenos resultados el año anterior.