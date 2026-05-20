Alejandro Dolina, el hombre de los 82 años que sigue siendo un número uno

Alejandro Dolina es uno de los personajes más queridos del país. Escritor, músico y conductor, entre otras tantas cosas, es el creador del programa "La venganza será terrible", que está al aire desde hace muchísimos años con un público que no para de renovarse. Este miércoles 20 de mayo, el hombre cumple 82 años y sigue demostrando temporada tras temporada que es un número uno en serio. Un todoterreno de la cultura argentina que no pierde vigencia.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, Alejandro Dolina celebra sus 82 años con una carrera que no para de crecer. En el medio, todos destacan su talento como escritor, músico, conductor de radio, de televisión, filósofo y actor argentino. Estudió derecho, música, letras e historia, pero nunca ejerció ninguna de esas profesiones de manera tradicional.

Prefirió inventar un género propio. Es principalmente conocido dentro y fuera del país por sus obras literarias y por su clásico programa radial "La venganza será terrible", que empezó en 1985 con otro nombre y todavía sigue dando batalla en la medianoche.

Dolina revolucionó la comunicación argentina mezclando literatura y humor como nadie. Arrancó escribiendo en las míticas revistas Satiricón y Humor, y pegó el salto a la radio con "Demasiado tarde para lágrimas" junto a Adolfo Castelo.

Después llegó "La venganza será terrible", que lleva más de tres décadas al aire en distintas emisoras: Radio El Plata, Radio Continental, AM Del Plata y ahora Radio AM 750. Siempre a la medianoche, siempre con esa mezcla de cuentos del barrio, reflexiones filosóficas, música en vivo y personajes como Patricio Barton y Gillespi. Y encima, llena teatros cada vez que sale de gira.

En la literatura, se consagró con "Crónicas del Ángel Gris" (1988), ese libro de cuentos que se convirtió en objeto de culto. Después vinieron "El libro del fantasma" y "Bar del infierno", entre otros. Los premios le llovieron: dos Konex de Platino, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 2015, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Juan, Premios ACE y un Cóndor de Plata a la trayectoria. Pero Dolina no cambió.

Sigue siendo ese tipo culto pero barrial, profundo pero con humor, que te habla del ángel gris como si fuera tu vecino. Cumple 82 años y, para él, seguramente será un día especial, compartido con su público fiel y su entorno íntimo. Mientras haya medianoche, hay Dolina.