Beto Casella destrozó a Wanda Nara por su ascenso fulminante: "Carreras que empiezan con un bombachazo"

Wanda Nara ganó como Mejor Conductora en los Martín Fierro de Televisión. La polémica explotó porque muchos sintieron que el premio no fue por merecimientos sino por acomodos. La propia Barbarossa salió a quejarse con los tapos puestos. Pero no fue la única. Otro de los que rompió el silencio fue Beto Casella, que criticó sin vueltas el ascenso de Wanda en la industria.

Según La Pavada de Diario Crónica, en la previa de los Martín Fierro de televisión que se entregan en el hotel Hilton, Beto Casella fue consultado por la irrupción de Wanda Nara en el medio y su nominación como mejor conductora femenina. Lejos de apoyar a la mediática, el comunicador fue crítico al hablar de su ascenso en la industria.

Todo empezó cuando un cronista de A la tarde (América) le preguntó por su propia ausencia en la ceremonia. "Yo ya lo dije, no están obligados a nominarme y premiarme todos los años. Entiendo que quieran rotar un poco. No me sorprende porque me parece que hay algunos sectores de poder que influyen para que de un tiempo a esta parte me aparten", largó Casella.

El periodista le preguntó entonces por la nominación de Wanda, recordándole que el año pasado ya había sido crítico porque ella va grabado, no en vivo. Y ahí Casella no se guardó nada. "Los tipos que somos de mi generación, que nos pronunciamos a favor de cierta colegiatura para el periodismo, nunca vamos a alentar este tipo de carreras que empiezan con un bombachazo".

"No es contra una mujer; también podría ser con estos muchachos que irrumpen en realities y a los seis meses estaban conduciendo eventos. Prefiero a la gente que se deslomó estudiando, haciendo carrera. Nunca voy a aceptar que una pibita salga de un reality, que además es el formato más lamentable en cuanto a la comunicación", continuó con vehemencia.

Después le preguntaron por la mesa que ocuparía Wanda en lugar de Susana Giménez, otra gran ausente. "Es la metáfora de la tele de hoy", sentenció Casella. "Si decidieron darle alas, también debe tener algo de carisma, pero llegó casándose con dos futbolistas de elite. Sin Maxi López y sin Icardi no existía la carrera de Wanda".

Y cerró con una comparación picante: "Susana tampoco es mucho más culta que Wanda, pero tenía una carrera establecida. Wanda venía del hotel con Maradona. Yo marco la diferencia: no hablo mal de ella, sino de cómo se llega hoy a un lugar importante en la tele y lo que costaba antes".



