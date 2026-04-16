Marley despliega todas sus cartas en "Por el mundo" y lanza sorpresas que nadie vio venir

Marley volvió con todo a la pantalla de Telefe, confirmado tras muchas dudas en Telefe para una nueva temporada de su ciclo viajero. El conductor apostó fuerte y se animó a viajar a México para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway, un material que verá la luz muy pronto. Pero eso no es todo: ahora se conocieron varias sorpresas que tendrá su programa, con figuras exclusivas del canal y destinos que prometen impacto.

Según La Pavada de Diario Crónica, el martes próximo Marley viaja a China junto a Sofi Martínez, y se quedan hasta el 1° de mayo. La travesía asiática promete imágenes increíbles mientras el conductor sigue ampliando el mapa de "Por el mundo". Eso sí: por estar en el otro lado del planeta, Marley no va a participar del "MF de la moda" que justo ayer filmaban con Gabriel Rocca la apertura en el Four Seasons. Una lástima para los fanáticos del evento, pero prioridad total al nuevo material.

En cuanto al domingo próximo, "Por el mundo" vuelve en su horario con las entrevistas a Meryl Streep y Anne Hathaway, el desfile y la Reini en la casa de Frida Kahlo. La primera parte sale el 19 de abril y la segunda el 26 del mismo mes. Dos emisiones que ya generan una expectativa bárbara. Con este material, Marley apuesta a reforzar el perfil internacional del ciclo y captar la atención del público con figuras de primer nivel. Ni más ni menos.

Para La Reini, este tipo de escenarios encaja perfecto con la identidad que viene construyendo: viajes, looks y experiencias exclusivas son su marca registrada. A pesar del regreso de "Por el mundo", con respecto a "Tu cara me suena" no hay nada cerrado aún.

Siempre mirando primero los presupuestos, ese proyecto sigue en evaluación mientras la influencer continúa ganando visibilidad y sumando oportunidades en la tele. Por ahora, Marley pone toda la carne al asador en su ciclo viajero.