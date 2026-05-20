Revelaron el verdadero motivo de la separación de Tamara Báez y Thiago Martínez: "Ya cortó todo el vínculo porque..."

La relación entre Tamara Báez y Thiago Martínez llegó a su fin después de dos años juntos y, aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo tras la confirmación de la ruptura, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles que explicarían qué pasó realmente entre ellos.

Quien dio información sobre el detrás de escena fue Juan Etchegoyen durante su ciclo "Mitre Live" (Radio Mitre), donde reveló qué habría provocado el desgaste definitivo de la pareja.

Según contó el periodista, la decisión de terminar la relación habría sido tomada por la ex de L-Gante, luego de descubrir situaciones que terminaron afectando por completo la confianza.

Durante la emisión de su programa, Etchegoyen explicó que el vínculo ya atravesaba momentos tensos desde hacía varios meses.

"Ustedes saben que el fin de semana se confirmó la separación de la cual te vengo hablando, la de Tamara Báez, la ex de L-Gante, y Thiago Martínez, y tengo data para darles", comenzó diciendo el conductor.

Luego, profundizó sobre la información que recibió: "Lo que a mí me cuentan es que ella tomó la decisión de separarse y que él quiere reconquistarla".

De acuerdo a su relato, uno de los detonantes habría sido el descubrimiento de conversaciones en redes sociales que generaron un fuerte enojo en la influencer.

"Aparentemente ella encontró chats en Instagram donde veía que su novio le enviaba fueguitos y cosas a otras mujeres", aseguró Juan Etchegoyen.

El periodista también reveló que Tamara Báez ya venía sospechando de algunas actitudes de Thiago Martínez y que incluso existieron situaciones incómodas tiempo atrás.

"Son muy jóvenes, es cierto, pero se ve que Tamara sospechaba de algo y no sé cómo fue que terminó viendo esto que estoy contando. Termina recontra enojada y deja a Thiago", explicó el comunicador.

Además, recordó un episodio ocurrido meses atrás que habría anticipado el mal momento de la pareja: "Yo ya les había dicho de una situación tensa que se vivió en un boliche hace meses".

Con el paso del tiempo, esas diferencias habrían terminado desgastando por completo la relación.

"Él quiere volver, pero ella se cansó"

Aunque públicamente la separación se mostró en buenos términos, Etchegoyen sostuvo que puertas adentro el panorama sería muy diferente. "Ella hace un posteo bastante buena onda por la situación que me cuentan a mí. Thiaguito al parecer se anotaba en todas y se rompió la confianza hace meses", detalló el comunicador.

Finalmente, cerró con una frase contundente sobre el presente sentimental de ambos: "Ellos seguramente van a decir que se separaron en buenos términos, pero él quiere volver, me dicen, y ella ya cortó todo el vínculo porque se hartó".

Un final inesperado después de dos años juntos

La separación sorprendió a muchos seguidores de la pareja, ya que en redes sociales solían mostrarse unidos y compartiendo distintos momentos cotidianos.

Sin embargo, detrás de las publicaciones y apariciones públicas, el vínculo habría acumulado tensiones desde hacía tiempo hasta llegar a un punto sin retorno.

Por ahora, ni Tamara Báez ni Thiago Martínez dieron más detalles sobre los verdaderos motivos de la ruptura, aunque las declaraciones de Juan Etchegoyen dejaron al descubierto un escenario marcado por la desconfianza y el desgaste emocional.