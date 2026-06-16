Soledad Fandiño reveló el inesperado consejo amoroso que recibió de René Pérez: "Me recomendó una..."

La vida sentimental de Soledad Fandiño volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por una historia tan inesperada como divertida. Durante una reciente participación en un programa de streaming desde Miami, la actriz recordó una conversación con su expareja, René Pérez, que derivó en un consejo poco habitual para intentar abrirse nuevamente al amor.

Lejos de cualquier conflicto, Fandiño dejó en evidencia la buena relación que mantiene con el cantante puertorriqueño, padre de su hijo, y contó cómo él se convirtió en una especie de consejero sentimental en esta nueva etapa de su vida.

Todo ocurrió durante una emisión de "Mundo Mundial" (DGO Stream), el ciclo que conducen Andy Kusnetzoff, Pampita, Sol Rivas y Nicolás Caj desde Miami. Mientras conversaban sobre relaciones y experiencias personales, la actriz sorprendió a sus compañeros con una revelación inesperada. "Mi ex me recomendó una aplicación de citas", confesó entre risas.

La declaración generó sorpresa inmediata y dio lugar a una serie de preguntas. Cuando le consultaron quién había sido el responsable de semejante sugerencia, respondió sin rodeos. "René. Como que él estaba tipo: ‘Tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien'. Y yo como: ‘Bueno, no, pero es re difícil Miami'", relató.

Según explicó la actriz, la recomendación no fue un comentario aislado. René Pérez insistió en varias oportunidades para que se animara a conocer gente y ampliara sus posibilidades de encontrar pareja.

Fandiño recordó una de las frases que más la hicieron reír durante aquella conversación. "Me dice: ‘No, chica, tienes que bajar la aplicación, aplicación'", contó.

Finalmente, decidió hacerle caso y explorar una plataforma muy particular que reúne a celebridades, empresarios, artistas y figuras reconocidas de distintos ámbitos.

Una aplicación exclusiva para celebridades

La actriz explicó que no se trata de una aplicación abierta para cualquier usuario, sino de una red exclusiva a la que solo se puede acceder mediante recomendación.

"Te tiene que recomendar alguien", señaló al describir cómo funciona el sistema de ingreso. De hecho, fue el propio René Pérez quien la ayudó a formar parte de esa comunidad.

Durante la charla, Pampita comentó que se trata de una plataforma VIP conocida por reunir perfiles de alto nivel. Soledad Fandiño coincidió con esa descripción y agregó: "Vos pasás y de repente es empresario, es cantante".

Cómo armó su perfil

Una vez dentro de la aplicación, llegó el momento de crear su perfil. Sin demasiadas estrategias ni producciones especiales, la actriz optó por utilizar imágenes que ya tenía publicadas en sus redes sociales.

"Le puse fotos de mi Instagram, chicos, como que re trucho", bromeó. Incluso comentó, en tono humorístico, que una foto junto a Lionel Messi seguramente habría generado más impacto dentro de la plataforma.

La experiencia también tuvo un episodio tan curioso como inesperado. Fandiño contó que, apenas comenzó a navegar por la aplicación, encontró el perfil de una persona conocida y decidió compartirlo con sus amigas.

Para hacerlo, tomó una captura de pantalla, sin saber que estaba infringiendo una de las reglas más importantes de la plataforma."Igual no se puede sacar screenshots, porque yo lo primero que hice fue que vi a un conocido y le saqué screenshot para mis amigas", recordó la famosa.

La reacción del sistema fue inmediata. "La próxima vez que sacás una screenshot te vamos a sacar de la red", le advirtieron. La situación dejó en evidencia el fuerte compromiso con la privacidad que caracteriza a este tipo de espacios exclusivos.

Cómo es la vida social en Miami

Además de hablar sobre la aplicación, la actriz compartió su mirada sobre las diferencias culturales que encontró desde que se instaló en Miami. Según explicó, los encuentros espontáneos en bares o espacios públicos son mucho menos frecuentes de lo que muchos imaginan.

"Eso no existe acá", afirmó cuando le preguntaron si las personas suelen acercarse para iniciar una conversación. Luego fue todavía más contundente al referirse a su experiencia personal. "Nada, no. Nada, no, no. No pasa nada", aseguró.

Las aplicaciones, protagonistas de una nueva forma de vincularse

Para Soledad Fandiño, las herramientas digitales se convirtieron en la principal puerta de entrada para conocer personas en la ciudad estadounidense. "Directamente es por aplicación", sostuvo durante la charla.

Sus declaraciones abrieron un interesante debate sobre cómo cambiaron las formas de relacionarse y cómo la tecnología ocupa cada vez más espacio en la construcción de vínculos personales.

Mientras disfruta de esta nueva etapa en Miami, la actriz dejó una anécdota que sorprendió a todos: lejos de los conflictos que suelen protagonizar muchas exparejas famosas, René Pérez no solo sigue siendo una figura importante en su vida, sino que incluso se animó a darle consejos para volver a apostar por el amor. Una historia tan inesperada como simpática que rápidamente captó la atención de sus seguidores.