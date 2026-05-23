Denuncian a la cuenta "periodistarufus" y se investigará quién la manejaba

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal en la Justicia Federal contra los responsables de la cuenta anónima "@PeriodistaRufus", en X (ex Twitter), a quienes acusa de amenazas coactivas, hostigamiento y violencia política de género.

Todo se da en medio de una semana atravesada por una interna dentro de La Libertad Avanza. La causa quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py y apunta además a determinar si existieron vínculos entre esa operatoria digital y funcionarios o estructuras estatales.

Según la presentación judicial, Pagano sostiene que existió una campaña coordinada para "disciplinarla políticamente" y "condicionar su actuación parlamentaria", especialmente durante las tensiones internas del oficialismo y su paso por la Comisión de Juicio Político.

Entre las pruebas aportadas aparecen publicaciones y mensajes ofensivos dirigidos a la legisladora, como "la inservible de Marcela Pagano", que -según argumentó- buscaban erosionar su imagen pública y generar un efecto de autocensura.

La denuncia invoca delitos de amenazas coactivas agravadas, además de violencia política y discriminación agravada por embarazo, en base a la Ley 26.485 y distintos tratados internacionales.

Finalmente, la diputada solicitó medidas urgentes para identificar a los responsables detrás de la cuenta eliminada el 17 de mayo. Entre los pedidos figuran el rastreo de direcciones IP, correos electrónicos, teléfonos, dispositivos, mensajes borrados y cuentas vinculadas.

Reclamó, además, la intervención de organismos especializados en ciberdelito para reconstruir la operatoria digital completa.