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Lunes, 4 de mayo de 2026

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El Gobierno reabrió la sala de periodistas de la Casa Rosada y Adorni dará una conferencia de prensa

Tras diez días de cierre "preventivo", la sala de prensa de la casa de gobierno volvió a estar operativa. Hablará el jefe de Gabinete.

Tras diez días de cierre "preventivo", el Gobierno de Javier Milei reabrió este lunes la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará una conferencia de prensa.

Según indicaron desde la administración libertaria, finalizó la revisión de "protocolos de seguridad y vigilancia" por parte de la Casa Militar. Así, los periodistas acreditados deberán presentarse con su documento y credencial, según informó el Gobierno.

Desde el Ejcutivo señalaron que habrá "nuevas condiciones" respecto al ingreso y la permanencia, y si bien se restablecerá el acceso, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

En los días que la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como "un peligro para la democracia".

El Gobierno decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto "espionaje ilegal" y "revelación de secretos".

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