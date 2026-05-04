Desde adentro: cómo es el "cerco interno" que el Gobierno aplica por "seguridad nacional" a la prensa en Casa Rosada

"¿Puede abrir los brazos?", pregunta un efectivo de la Casa Militar a cada uno de los periodistas acreditados para su regreso a la Casa Rosada y procede a pasar el escáner por todo el cuerpo. Se reabrió la Sala de Prensa, pero los controles son más estrictos, ya no alcanza la huella biométrica y está cerrado el paso por el Patio de las Palmeras, entre otras áreas claves por donde circulan los funcionarios.

"Es una cuestión de seguridad nacional, no se puede poner en riesgo al presidente" Javier Milei, explicaron fuentes oficiales a cronica.com.ar.

La puerta de acceso que se usaba hasta ahora, más al centro de la Plaza de Mayo, también exigía pasar por un escáner pero en forma de arco, como ocurre a priori en los aeropuertos. Pero la Casa Rosada está en alerta por presunto "espionaje", hay más personal de seguridad en los pasillos que sigue el paso a paso de la prensa y el gobierno considera que "hubo una violación a la seguridad nacional".

Cómo son las restricciones internas en la Casa Rosada

El intimidante "cerco interno" y los vidrios esmerilados de estreno en la Sede del Poder Ejecutivo Nacional ocurren pocos días después del episodio en el Congreso cuando Milei le gritó "chorros, corruptos" a los trabajadores de prensa.

Javier Milei le grita "chorros" a los periodistas en el Congreso Nacional.

El Presidente suele estar en la Rosada los días martes, con algunas excepciones cuando recibe alguna visita internacional o por reuniones de Gabinete. Era común que ante su llegada con la custodia, las áreas que hoy quedaron vedadas a la prensa, se cerraran por un tiempo determinado, generalmente al ingreso y salida del mandatario. En esas oportunidades, además, los Granaderos forman una fila en el Patio de las Palmeras obstruyendo la vista de los periodistas al Salón de los Bustos.

Ese cerco ahora es permanente. "De no mediar nuevos inconvenientes todo va a volver a la normalidad, pero no hay fecha, entiendo que estos protocolos se van a ir flexibilizando", agregó la fuente oficial a este medio.

Manuel Adorni retomó las conferencias de prensa

En esas condiciones, la Sala de Prensa de la Casa Rosada reabrió sus puertas después de diez días de cierre por presunto "espionaje" por parte de uno de los medios autorizados y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni retomó sus conferencias de prensa.

Atrás quedó la fallida que brindó a fines de marzo, cuando aportó datos sobre su patrimonio ante la pregunta de los acreditados. Esta vez leyó la respuesta al ser consultado por los viajes con su familia, entre otros asuntos, y reiteró que hay una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito en curso, por lo que no quiere "entorpecerla".

Manuel Adorni retomó sus conferencias de prensa en la Casa Rosada.

"Somos el gobierno que más impulsó la libertad de prensa", afirmó Adorni ante el cuestionamiento por la prohibición del ingreso a los periodistas. Explicó que fue una decisión de la Casa Militar. Aunque afuera de los micrófonos algunos funcionarios que recorren los pasillos de Balcarce 50 admiten que la orden bajó de Milei.

Esos pasillos están más acotados ahora para la prensa acreditada que, desde ya no puede ingresar sin invitación a ningún despacho o área del ala del primer piso donde se encuentran el despacho presidencial y el Salón Eva Perón -suelen realizarse allí las reuniones de gabinete-. Son zonas que siempre están restringidas.

La nueva determinación del gobierno de Javier Milei es que los acreditados sólo pueden permanecer en la Sala de Periodistas y circular para ir a los baños, la cafetería, el comedor del subsuelo y el Patio Malvinas en la planta baja.