La Libertad Avanza convoca a Diputados para tratar la Ley de Hojarasca y la quita de subsidios al gas

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados formalizó el llamado a una sesión especial para el próximo 20 de mayo, con el objetivo de tratar un temario que incluye la quita de subsidios al gas y la denominada Ley de Hojarasca.

La solicitud lleva la firma de Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada oficialista, y surge como respuesta política inmediata luego de que los bloques opositores no lograran concretar la sesión prevista para este jueves, en la cual pretendían interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El avance de la desregulación y tratados internacionales

Uno de los ejes centrales de la convocatoria es el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa, conocida como "Ley de Hojarasca", tiene como propósito fundamental la derogación de una serie de leyes que el Poder Ejecutivo considera obsoletas o que representan trabas burocráticas innecesarias para el funcionamiento del país.

Además del debate sobre la matriz energética y los subsidios, el orden del día contempla la ratificación de diversos acuerdos diplomáticos.

Según consta en la solicitud oficial, la sesión también incluirá tratados internacionales vinculados a naciones como Costa Rica, Polonia, Serbia, Chile e Italia.