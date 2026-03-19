"Devuélvanla": el ruego de la tía de la nena de 2 años desaparecida en Cosquín

La desaparición de una nena de dos años mantiene en vilo a la ciudad cordobesa de Cosquín. Se trata de Esmeralda Pereyra López, cuya búsqueda moviliza a la Policía y a vecinos desde la tarde del miércoles, cuando se perdió todo rastro de ella.



La nena fue vista por última vez cerca de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. Desde ese momento, la Policía de la Provincia de Córdoba desplegó un operativo para intentar dar con su paradero. También se activó la Alerta Sofía para las desapariciones de menores de edad.

En medio de la angustia que atraviesa la familia, una de sus tías habló públicamente y planteó la sospecha que comparten sus allegados. "Alguien se la llevó. Alguien la agarró, la cruzó por el campo y seguro alguien la tiene", afirmó Florencia, visiblemente afectada.

La mujer descartó que la pequeña se hubiera alejado por sus propios medios. Según explicó, Esmeralda suele moverse mucho dentro de la casa y salir al exterior, pero siempre regresa enseguida. "Es una nena inquieta, pero sale afuera y vuelve adentro de la casa", señaló.

Florencia también describió la situación de los padres de la niña, atravesados por la incertidumbre y la desesperación. "Ellos están destruidos y con ganas de que aparezca su hija. Necesitan que aparezca sana y salva", expresó en diálogo con El Doce.

Antes de finalizar su testimonio, lanzó un pedido directo dirigido a quien pueda tener a la menor. "A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos".

Mientras, vecinos del barrio también se sumaron a las tareas de rastrillaje desde las primeras horas posteriores a la desaparición. Una mujer que participó de la búsqueda inicial relató que recorrieron distintos sectores del área, incluido un campo cercano a la casa de la nena.

"Empezamos a buscarla por todos lados y nos metimos al campo que está al lado de donde", contó.

De acuerdo con su versión, en ese terreno se encontraba instalado un circo que permanecía allí hasta este miércoles, cuando se retiró del lugar. Al acercarse para consultar si habían visto algo, aseguró que la respuesta no fue favorable. "Nos contestaron mal. Nos dijeron que sin orden policial no podíamos entrar", relató.

La vecina también se sumó al pedido para que la niña regrese con su familia. "Lo único que pedimos es que si tienen un poquito de consideración, que devuelvan a la nena".