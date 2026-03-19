"La menor se encuentra en buen estado de salud", dijo la fiscal del caso en Córdoba que alertó al país

Luego de horas de incertidumbre, las autoridades cordobesas dieron con el paradero de E.P.L., la pequeña de dos años que era intensamente buscada en la zona.

La fiscal a cargo de la causa, Silvana Pen, ofreció una rueda de prensa este jueves para brindar detalles sobre el estado de la menor y el procedimiento que permitió encontrarla.

El hallazgo se produjo en la ciudad de La Falda. Según el reporte oficial, la niña presentaba signos de haber atravesado una experiencia traumática debido al tiempo que permaneció fuera de su entorno.

"La menor se encuentra en buen estado de salud", precisó la fiscal Pen, aunque aclaró que la niña atravesó una "situación de estrés" y que "tiene algunas pequeñas lesiones".

Tecnología y despliegue territorial

La búsqueda demandó un esfuerzo coordinado entre distintas fuerzas de seguridad. Para cubrir el territorio, los investigadores implementaron rotaciones de personal y herramientas tecnológicas de última generación que resultaron clave para el éxito del rastrillaje en la geografía serrana.

Al detallar la logística del operativo, la funcionaria judicial destacó la magnitud de los recursos empleados: "Se utilizaron drones con detectores de calor para encontrar a la menor y tuvimos 100 efectivos por tandas".

Inclusive informó que en el operativo "se secuestraron 11 celulares" aunque "no hay sospechosos ni detenidos", a la vez que "no se descarta ninguna hipótesis".

Tras el rescate, la justicia cordobesa continúa con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición de la pequeña.