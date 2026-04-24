Indemnizan a una jubilada de 93 años por una explosión en su casa

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) indemnizar a una jubilada de 93 años por los daños sufridos en su vivienda, ubicada en la ciudad de Goya, a causa de la explosión de varios electrodomésticos.

A través de la Sentencia N°16/2026, el máximo tribunal resolvió que la empresa prestadora eléctrica debe resarcir a la damnificada por el hecho ocurrido el 30 de abril de 2023 en el domicilio de la calle Tucumán, donde una sobretensión -que pasó de 220 voltios habituales a unos 496 voltios- provocó el siniestro.

"Catalina" se encontraba postrada y con movilidad reducida, cuando cinco de sus electrodomésticos quedaron destrozados.

La víctima llamó en reiteradas oportunidades a la distribuidora, que respondió de manera negativa, por lo que la mujer radicó la denuncia pertinente y el caso se elevó a juicio.

Durante el debate, DPEC intentó restarle importancia a los hechos y señaló que la razón del la explosión sería la instalación interna.

El fallo del juez

No obstante, los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, bajo la presidencia de Guillermo Horacio Semhan, consideraron que el personal de la firma no ejerció un trato digno hacia la vecina y establecieron el pago de una multa por daño punitivo, destinada a castigar la conducta desaprensiva de la empresa y prevenir que hechos similares se repitan con otros usuarios indefensos.

La mujer murió mientras se desarrollaba el proceso y los magistrados reconocieron la legitimidad del hijo para que perciba la indemnización y la multa pertinente.