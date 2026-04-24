Indemnizan a una jubilada de 93 años por una explosión en su casa
La mujer sufrió daños en su vivienda por la explosión de varios electrodomésticos.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ordenó a la Dirección Provincial de Energía (DPEC) indemnizar a una jubilada de 93 años por los daños sufridos en su vivienda, ubicada en la ciudad de Goya, a causa de la explosión de varios electrodomésticos.
A través de la Sentencia N°16/2026, el máximo tribunal resolvió que la empresa prestadora eléctrica debe resarcir a la damnificada por el hecho ocurrido el 30 de abril de 2023 en el domicilio de la calle Tucumán, donde una sobretensión -que pasó de 220 voltios habituales a unos 496 voltios- provocó el siniestro.
"Catalina" se encontraba postrada y con movilidad reducida, cuando cinco de sus electrodomésticos quedaron destrozados.
La víctima llamó en reiteradas oportunidades a la distribuidora, que respondió de manera negativa, por lo que la mujer radicó la denuncia pertinente y el caso se elevó a juicio.
Durante el debate, DPEC intentó restarle importancia a los hechos y señaló que la razón del la explosión sería la instalación interna.
El fallo del juez
No obstante, los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Gilberto Panseri, bajo la presidencia de Guillermo Horacio Semhan, consideraron que el personal de la firma no ejerció un trato digno hacia la vecina y establecieron el pago de una multa por daño punitivo, destinada a castigar la conducta desaprensiva de la empresa y prevenir que hechos similares se repitan con otros usuarios indefensos.
La mujer murió mientras se desarrollaba el proceso y los magistrados reconocieron la legitimidad del hijo para que perciba la indemnización y la multa pertinente.