Abuelo de Agostina en la marcha Ni Una Menos: "Me sacaron un pedazo del alma"

Durante la masiva movilización por el aniversario de Ni Una Menos, el abuelo de Agostina Vega se hizo presente en la marcha de Córdoba donde recibió muestras de afecto y exigió una convocatoria masiva en las calles de todo el país para frenar la violencia hacia las mujeres.

Visiblemente conmovido por la pérdida, el hombre dialogó con la prensa en medio de los abrazos y el acompañamiento de los manifestantes.

Un dolor desgarrador para la familia

Rodeado por una multitud que se acercó a expresarle su solidaridad, Miguel manifestó el profundo impacto emocional que atraviesa su entorno familiar tras el crimen de su nieta.

"¿Sabes que de acá me sacaron algo a mí? Me sacaron un pedazo de alma", expresó el hombre al describir el sufrimiento que padece.

Además, reflexionó sobre el estado de la madre de la joven: "El dolor que yo siento es desgarrador, imagínate lo que siente mi hija que no va a ver más a su hija, que a mi nieta no la vamos a tener más".

Convocatoria a las calles de todo el país

Acompañado por el abogado de la familia, el abuelo de la víctima convocó a la sociedad a involucrarse de forma activa en los reclamos públicos.

El familiar instó a la población a manifestarse no solo a nivel local sino también internacional para generar un cambio profundo en el respeto hacia el género femenino.

"Llamo al pueblo de Córdoba que salga y que a todos, estén en las calles todos, a todos que salgan en la calle porque a todos, de Córdoba y de todo el país, y si es posible de Latinoamérica, que salgan para que se dejen de tratar a las mujeres como si fueran un trapo", reclamó Miguel durante la marcha.

Ante el recibimiento de la comunidad, concluyó su mensaje confirmando su participación permanente en futuras movilizaciones: "Por eso voy a marchar cada vez que tenga que marchar, lo voy a hacer apoyando por mi nieta y por todo".