El femicida de Agostina, Claudio Barrelier sigue internado en el penal con "brotes" y hay dudas sobre su imputabilidad

El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier, permanece internado bajo estricta atención psiquiátrica y rigurosos controles permanentes en el hospital modular de la cárcel de Bouwer en la provincia de Córdoba.

La Justicia busca determinar si el hombre de 34 años se encuentra en condiciones de ser indagado por el crimen.

Por disposición del fiscal Raúl Garzón, cámaras de seguridad monitorean cada uno de sus movimientos en el centro asistencial penitenciario. Personal del Servicio lo supervisa de manera constante para evitar que intente autolesionarse o sufra agresiones.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el imputado tuvo que ser sometido a medidas de sujeción física en varias oportunidades. Esto fue por episodios de crisis o "brotes" registrados durante su internación.

Los médicos evalúan si estas descompensaciones responden a un cuadro psiquiátrico de base, a síntomas de abstinencia por consumo de sustancias o a una combinación de ambos factores.

Por el momento, el acusado se encuentra aislado y tiene prohibido recibir visitas. La única persona autorizada a ingresar para entrevistarse con él es su abogado defensor, Jorge Cassini.

La prioridad de la fiscalía es preservar el estado de salud de Barrelier para avanzar con la declaración indagatoria. Sin embargo, este acto procesal todavía no tiene una fecha definida. Los investigadores consideran imprescindible establecer primero si el detenido comprende el proceso judicial en su contra.

Pericias

La próxima semana comenzarán los peritajes psiquiátricos a cargo de los especialistas del gabinete oficial del Poder Judicial. Los profesionales tendrán la tarea de evaluar si el sospechoso padece algún trastorno mental severo. El estudio determinará si comprendió la criminalidad de sus actos y si es imputable.

En paralelo, la Policía de Córdoba avanzó con nuevos peritajes en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio Cofico. En las últimas horas se realizó un exhaustivo estudio sonoro dentro de las instalaciones de la propiedad. El procedimiento buscó verificar el alcance de los ruidos desde las distintas habitaciones hacia el exterior.

La prueba de sonido intenta establecer si desde los cuartos traseros se podía escuchar lo que ocurría en el sector delantero de la casa. En esa parte del inmueble es donde se sospecha que mataron a Agostina. La fiscalía busca esclarecer si hubo más personas involucradas en el femicidio.