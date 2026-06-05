La abuela de Agostina Vega realizó una durísima denuncia contra el papá de la chica asesinada

Elizabeth, abuela materna de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, apuntó este jueves contra Gabriel Vega, el padre de la chica, y aseguró que tiene denuncias por violencia y abuso. "Mi hija tiene denuncias con ese hombre desde que mi nieta tenía cuatro años. Ni a mi hija ni a mi nieta las escucharon", dijo en declaraciones a LN+.

La mujer fue contundente al detallar el historial de violencia: "Él le pegaba. El papá de Agostina a mi hija le pegaba. Están las denuncias, están en la Justicia. No voy a especificar sobre esto", remarcó.

"No actuó solo": la hipótesis de la abuela sobre Barrelier

Sobre Claudio Barrelier, expareja de su hija y principal detenido de la causa, Elizabeth sostuvo que no habría obrado en solitario. "No hay que ser muy experto para darse cuenta que no actuó solo, porque él no pudo mantener ni mover a mi nieta: alguien tuvo que ayudarlo. Estoy segura de que hubo más personas", afirmó.

En ese marco, Elizabeth también se refirió a Osvaldo Fachetta -amigo de Barrelier y segundo detenido de la causa por orden del fiscal Raúl Garzón-, a quien conoció el domingo cuando acompañó a su hija a radicar la denuncia. Fue Fachetta quien le entregó las llaves a la Policía para ingresar al domicilio en las primeras inspecciones. La abuela reveló además que su hija Melisa debió esperar desde las cinco de la madrugada hasta las diez de la mañana para que le tomaran la denuncia, y que recién el martes el fiscal los recibió en su despacho. "A ella y a mí recién nos empezaron a escuchar ese día", lamentó.

La investigación continúa sumando testimonios, peritajes y medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió con Agostina desde que ingresó a la vivienda de Barrelier. El expediente mantiene bajo análisis los movimientos del acusado tras el crimen, el uso del Ford Ka que habría servido para trasladar el cuerpo y el rol de quienes tuvieron contacto con él durante los días posteriores a la desaparición. La familia de la adolescente, en tanto, insiste en que hubo más involucrados y reclama nuevas imputaciones.