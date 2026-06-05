"La Municipalidad falló y soy el máximo responsable", sostuvo el intendente de Córdoba por el femicidio de Agostina

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió este viernes al femicidio de Agostina Vega y reconoció que "la Municipalidad falló" al contratar a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato, pese a tener graves antecedentes penales.

"Hay que reconocer que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones", admitió el jefe comunal en una entrevista que concedió a El DoceTv.

Al analizar el impacto del crimen que conmueve al país, Passerini sostuvo que no puede "tapar algo que ocurrió y que es muy grave" por lo que ya avanzó en medidas en torno a su gobierno municipal. "Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que está con una condena y está trabajando. A todas las denuncias lo que hago es pedir los datos", aseveró.

En este marco, adelantó que envió al Concejo Deliberante el proyecto que establece la presentación periódica de antecedentes penales. "Mandamos una ordenanza para que el certificado se presente cada 6 meses y no cada 4 años. Y todos deberán hacerse el narcotest", anticipó.

Renuncia de un concejal

Asimismo, afirmó que le solicitó la renuncia al concejal Ricardo Moreno, el responsable de meter en el municipio a Barrelier. "El domingo, cuando me entero de esta situación, le pedí que no continúe", contó.

Passerini, por último, precisó que "Wachitas Bar", el local vinculado a la mujer que le prestó a Barrelier el auto en el que habría llevado el cadáver de Agostina a un descampado, fue clausurado tres veces. "Cuando tomamos conocimiento de alguna vinculación cercana al caso, le remitimos el expediente completo al fiscal", apuntó.