Asistieron al abuelo de Agostina Vega por un dolor en el pecho

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega, debió ser asistido en el mismo hospital en el que se encuentra Melisa Heredia, su hija y madre de la joven asesinada.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el familiar de la joven sufrió un fuerte dolor en el pecho que preocupó a su círculo íntimo. En consecuencia, decidieron llevarlo rápidamente al Hospital San Roque, ubicado en la ciudad de Córdoba.

La descompensación ocurrió en el marco de una supuesta denuncia, por parte de la familia, por amenazas recibidas en donde les habrían advertido que les prenderían fuego a la casa.

Tras ser dado de alta, Heredia sostuvo: "Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento".

Vale recordar que Melisa se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en las que aún pedían por la aparición de Agostina.

Al respecto, Miguel reveló: "Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador".