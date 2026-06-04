Caso Agostina: hay una segunda persona detenida

Un hombre de 47 años fue detenido en las últimas horas bajo la sospecha de encubrimiento agravado, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada y desmembrada en Córdoba.

Hasta el momento del operativo, el único imputado y principal sospechoso que registraba la causa era Claudio Barrelier.

La identidad del nuevo detenido

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación , el nuevo implicado fue identificado como Osvaldo Facceta. Este sospechoso presenta un vínculo directo con el escenario del crimen y con el presunto femicida.

El vínculo con el principal imputado

Los datos recabados por las autoridades judiciales y policiales indican que Osvaldo Facceta residía en el mismo inmueble que el primer detenido.

El hombre de 47 años se desempeñaba como inquilino y "vivía con el propio Barrelier", factor que motivó su aprehensión inmediata para determinar su grado de participación en la ocultación del asesinato.