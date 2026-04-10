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Viernes, 10 de abril de 2026

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¡VIDEO! Vendía marihuana y lo descubrieron: tenía 26 kilos en su casa

La policía bonaerense desbarató un centro de producción y venta. La droga estaba lista para ser comercializada.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

Un operativo contra el narcomenudeo sacudió la tranquilidad de la ciudad de Dolores. 

Tras una minuciosa investigación que incluyó seguimientos y cámaras ocultas, la Delegación de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense logró desarticular un centro de producción y venta de estupefacientes que funcionaba bajo la fachada de un domicilio particular. 

¡VIDEO! Vendía marihuana y lo descubrieron: tenía 26 kilos en su casa

Como resultado del procedimiento, un hombre mayor de edad terminó detenido. Se incautaron más de 26 kilogramos de marihuana.

La investigación a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, comenzó hace meses y puso la lupa sobre los movimientos sospechosos en una vivienda de la zona céntrica. 

A partir de allí, los efectivos especializados realizaron tareas de vigilancia encubierta y registros audiovisuales que permitieron confirmar lo que los vecinos sospechaban: en el lugar se cultivaba, se fraccionaba y se comercializaba marihuana a gran escala.

Con las pruebas sobre el escritorio, el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Dolores autorizó el allanamiento del inmueble ubicado en la calle Pellegrini.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la propiedad donde se encontraron con una escena impactante por el volumen de la mercadería hallada.

¡VIDEO! Vendía marihuana y lo descubrieron: tenía 26 kilos en su casa

En el interior de la vivienda, los agentes descubrieron una estructura montada específicamente para el procesamiento del cannabis. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue la organización: no se trataba solo de plantas, sino de un sistema de acondicionamiento de la droga que ya estaba lista para entrar en el mercado ilegal del narcomenudeo local. Se contabilizaron más de 26 kilogramos de marihuana.

La policía secuestró otros elementos de interés para la causa, como balanzas de precisión y material de empaque, que refuerzan la hipótesis de la comercialización. 

El dueño de casa fue aprehendido en el lugar sin ofrecer resistencia. Se le atribuyen maniobras vinculadas directamente al cultivo, acondicionamiento y la posterior venta de la sustancia, delitos que prevén penas severas en el marco de la Ley de Drogas vigente.

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