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Martes, 21 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTE

Increíble: cayó ladrón que había desvalijado la vivienda de una de sus vecinas

El caso ocurrió en la zona noroeste del Gran Buenos Aires y el individuo apresado tiene 19 años. EXCLUSIVO.

Un ladrón, que había desvalijado la vivienda de una vecina, fue detenido el lunes por los pesquisas policiales, en un insólito suceso registrado en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo, de 19 años, lo apresaron como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Charlone al 8100, casi en el cruce con Nueve de Julio.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 1 del distrito.

Trascendió que, al requisar el domicilio, los policías incautaron una remera roja y un aparato de telefonía celular.

A su vez, se llevó adelante otro procedimiento en una casa ubicada en Charlone al 7400, en la esquina con San José.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el mismo se abrió a raíz de una denuncia radicada el 19 de marzo por una mujer, quien sostuvo que, al regresar a su domicilio, instalado en Charlone al 8100, advirtió que marginales habían entrado el lugar por una puerta trasera, oportunidad en la que le robaron 2.000.000 de pesos y un reloj pulsera.

Imágenes de las cámaras de vigilancia

En base a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en dicho barrio, los investigadores consiguieron individualizar al autor del ilícito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por efracción", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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