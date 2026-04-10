Cayó un ladrón que desvalijaba a sus víctimas tras citarlas con engaños por redes sociales

Un ladrón, que robaba a sus víctimas luego de citarlas mediante engaños en las redes sociales, fue detenido por los pesquisas policiales en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 24 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en Balcarce al 700, casi en el cruce con la avenida Ameghino.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), quienes actuaron con apoyo de los integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona.

Trascendió que, al requisar la vivienda, las autoridades consiguieron incautar cuatro escopetas, un revólver, municiones de distintos calibres, una consola de videojuegos blanca y aparatos de telefonía celular.

Esta era la maniobra delictiva

Al respecto, consta en el expediente que el marginal desvalijaba a las víctimas tras citarlas con engaños en las diversas redes sociales.

Intervinieron en la causa penal, que de manera preventiva se mantiene caratulada "Robos agravados reiterados en poblado y en banda", el magistrado Javier Sánchez Sarmiento, quien es titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 48 de la Ciudad de Buenos Aires, y su colega Julio Andrés Grassi, del Juzgado de Garantías N° 2 de los tribunales de la jurisdicción en la que se efectuó el procedimiento.

Por F.V.