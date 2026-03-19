Intentó robar un auto, los vecinos llamaron a la policía y fue arrestado

Vecinos indignados denunciaron que un hombre quiso romper los vidrios de un auto estacionado en la vía pública y forzó las puertas con la intención de robarlo.

El hecho se registró la mañana de este jueves en inmediaciones de Avenida San Martín a escasos metros de Francisco De la Reta en el corazón del departamento Godoy Cruz.

Uno de los denunciantes llamó al 911 y a los pocos minutos se hizo presente una patrulla de la Policía de Mendoza, quien pidió instrucciones al Ministerio Público Fiscal.

Fue así que las autoridades de la Oficina Fiscal departamental siguieron de cerca el procedimiento que concluyó con un masculino mayor de edad rodeado y detenido, acusado de generar destrozos en un auto marca Chevrolet Meriva color gris plata que estaba estacionado en la vía pública.

El rápido accionar de la policía motorizada logró dar con el delincuente cuando intentaba darse a la fuga, luego de individualizar a los uniformados que íban tras él.

Lo redujeron y lo llevaron hasta donde estaba el vehículo. Allí se hizo presente personal de Policía Científica quien tomó muestras dactilares sobre el vehículo y también procedieron a realizarle el test de alcoholemia.

Pasado este mediodía se informó que el acusado fue llevado a sede de Comisaría de jurisdicción donde se le dio inicio al expediente administrativo judicial correspondiente, y a la espera de la información que acredite la existencia de delitos anteriores a través del banco de datos de la fiscalía interviniente.