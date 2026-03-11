Un hombre con discapacidad fue abusado en manada: dos detenidos y un prófugo

La madre de un hombre con discapacidad mental de 40 años, denunció que su hijo fue víctima de un abuso sexual cometido por varias personas, en la ciudad misionera de Posadas.

El caso se dio a conocer el martes pasado, cuando la denunciante se acercó a la Comisaría de la Mujer del barrio Itamé Miní para alertar a las autoridades de lo ocurrido.

Según publicó Misiones OnLine, el damnificado regresó a su casa acompañado por dos vecinas en un estado de fuerte alteración, gritando de dolor y pidiendo ayuda.

"Quería ir al hospital porque decía que le dolía la panza y que no podía orinar", relató la mujer ante los efectivos policiales.

De acuerdo a su testimonio, su hijo se encontraba en estado de shock y, en un primer momento, se negaba a explicar lo sucedido.

Con el paso de los minutos y ante la insistencia de su madre, comenzaron a surgir indicios de que el hombre podría haber sido abusado por varias personas.

En su denuncia, la mujer señaló como presuntos responsables a tres hombres conocidos en la zona, a quienes identificó como "Matías", "Maxi" y "Wana".

Además, remarcó la situación de vulnerabilidad que atraviesa su hijo. "Tiene mamá y hermanos, pero cuando va a la casa lo corren. Yo les dije a los serenos que es una persona especial, tiene tratamiento psiquiátrico y toma medicación", expresó.

Dos detenidos y un prófugo

Tras la denuncia, la Policía de Misiones inició una investigación que en las últimas horas derivó en las primeras detenciones.

Dos de los sospechosos fueron arrestados y trasladados a una dependencia policial de la Unidad Regional X, donde permanecen alojados mientras se determina su grado de participación en el hecho.

En tanto, el tercer acusado continúa prófugo y es intensamente buscado por las autoridades.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Cuerpo Médico Forense para la realización de los estudios correspondientes, que permitirán establecer las circunstancias del presunto ataque y avanzar con la investigación judicial.

