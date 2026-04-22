Curiosidades del rating: bajó el número de "Ahora caigo" y hay preocupación en El Trece

La tarde del lunes presentó un escenario complejo para las figuras que buscan liderar su franja. El rating de la televisión argentina se repartió entre propuestas muy diversas, donde el encendido se vio afectado por una audiencia que dividió su atención entre el entretenimiento de "Ahora Caigo" y la ficción extranjera "Bahar". En esta competencia diaria por el control remoto, cada punto es vital para sostener la estructura de los canales líderes.

Curiosidades del rating: bajó el número de "Ahora caigo" en una jornada difícil para Barassi

Según informó La Pavada del Diario Crónica, lo más visto de cada canal el lunes: "GH 1 y 2", 12.4 puntos de promedio; "Es mi sueño", 6.8; "LAM", 4.1; "Telenueve Central", 3.0; "Cine Net", 0.7 y "Mediodía bien arriba", 0.5. Duelos: "Intrusos", 2.7, vs. "Con Carmen", 1.4; "DDM", 2.4, vs. "Los profesionales", 1.0. Luego "Ahora caigo", 5.5, vs. "Bahar", 6.9; "Ariel en su salsa", 5.1, vs. "El Zorro", 4.9. Y entre "Cortá por Lozano", 6.6, vs. "La cocina rebelde", 2.9.

El punto de atención estuvo en la franja vespertina, donde la brecha entre la ficción y el entretenimiento se hizo notar más de lo habitual. "Ahora caigo", el programa conducido por Darío Barassi, registró una marca de 5.5 puntos, quedando por debajo de los 6.9 que alcanzó la novela turca "Bahar" en la pantalla de Telefe. Esta diferencia de 1.4 puntos refleja una jornada cuesta arriba para el animador, quien suele dar pelea minuto a minuto, pero esta vez sintió la fuga de público hacia la propuesta de la competencia.

Curiosidades del rating: Se dio vuelta la tortilla y la novela turca "Bahar" ganó el podio en el horario del querido conductor.

En el mediodía, la paridad fue casi absoluta y dejó una de las perlitas del día. "El Zorro" demostró una vez más su vigencia inagotable al marcar 4.9 puntos, quedando a solo dos décimas de "Ariel en su salsa", que lideró la franja con 5.1. Es un fenómeno que se repite: un clásico de hace décadas le pisa los talones a una producción gastronómica en vivo, confirmando que la nostalgia sigue siendo un refugio seguro para el espectador cuando las propuestas actuales no terminan de romper el molde.

Finalmente, el promedio general del lunes volvió a quedar en manos de la señal de Martínez, apoyado en el sólido rendimiento de las galas de "Gran Hermano". Hoy la pelea no es solo por el número frío del prime time, sino por lograr que el televidente no suelte el control remoto en las franjas de transición. Con una televisión que se vuelve cada vez más exigente, cada décima cuenta para no perder terreno en un tablero que, como se vio en la tarde de El Trece, no perdona distracciones.