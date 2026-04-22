Muerte de Maradona: Leopoldo Luque volverá a declarar el jueves en el juicio

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en una etapa de definiciones técnicas y testimonios de alto impacto. El próximo jueves, el neurocirujano Leopoldo Luque se presentará por cuarta vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El profesional, principal señalado en la causa, busca profundizar su estrategia de defensa centrada en deslindar responsabilidades sobre las deficiencias de la internación domiciliaria.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que, además de Luque, la jornada contará con la presencia de Juan Carlos Pinto, médico de la empresa +Vida y responsable de firmar el acta de defunción del astro.

Se espera el testimonio clave del médico Juan Carlos Pinto.

La declaración de Pinto es una de las más esperadas, ya que se había postergado debido a la extensión del testimonio de Gianinna Maradona.

Por otro lado, la declaración del psicólogo Carlos Díaz, inicialmente prevista para esta fecha, fue reprogramada para el próximo martes según informaron allegados a su defensa.

Los relatos del operativo policial

La audiencia del jueves incluirá también las declaraciones de tres integrantes de las fuerzas de seguridad: Lucas Farías, jefe del destacamento de Villa La Ñata; Lucas Rodrigo Borge, encargado de Policía en la Zona Norte; y Cristian Méndez, jefe de la Policía Científica.

Se espera que los efectivos ratifiquen sus informes preliminares. En instancias previas, Borge recordó haber encontrado el cuerpo de Maradona cubierto con una sábana y destacó un detalle físico alarmante: "Tenía la panza muy hinchada".

Por su parte, Farías relató su llegada al country San Andrés, donde se encontró con una Claudia Villafañe conmocionada mientras él procedía a inspeccionar la habitación donde yacía el exfutbolista.

El duro testimonio de Gianinna Maradona

La jornada llega precedida por la declaración de Gianinna Maradona, quien el martes pasado brindó un testimonio de seis horas que sacudió la sala.

Entre lágrimas, la hija del Diez apuntó directamente contra Luque, Díaz y la psiquiatra Agustina Cosachov, denunciando las condiciones precarias de la vivienda en Tigre.

"No había aparatología médica, ni desfibrilador, tampoco una ambulancia. Tapiaron la ventana del playroom para que parezca una habitación y había olor a pis", sentenció Gianinna ante el tribunal.

Su relato coincidió con la descripción de los policías respecto al estado físico de su padre el 25 de noviembre de 2020: "Su cuerpo estaba hinchado y sus manos deformadas", afirmó, reforzando la tesis de la querella sobre la falta de controles médicos adecuados en los días previos al deceso.