Juicio por la muerte de Maradona: el jueves se retoma la audiencia y habla el psicólogo Carlos Díaz

Co nla tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona concluida este martes, los jueces llamaron a cuarto intermedio hasta el jueves próximo, cuando se espera la declaración del psicólogo Carlos Díaz, uno de los ocho acusados.

Durante la jornada de hoy, Gianinna Maradona fue la única testigo que declaró. Lo hizo por más de cinco horas.

La hija del astro del futbol mundial ingresó a la sala a las 11.20 y terminó a las 17.34, con un receso de una hora en el medio y una pausa adicional por la tarde tras sentirse "hostigada y presionada" por Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

"Van a ser seis años. Desde ese día, no hay un día que no le pidiera a mi papá que me llevara con él", dijo Gianinna, y reconoció que debió medicarse y recurrir a un psiquiatra porque "no tenía ganas de vivir".

Gianinna Maradona fue la única testigo que declaró.

La declaración de Gianinna

La hija de Diego recordó su vida junto a su padre: "Tuve una vida al lado de mi papá donde vivimos cosas muy espectaculares y otras bastante tristes, pero de una manera u otra logramos siempre estar cerca".

Afirmó que él "fue un papá muy presente como podía" y que con sus elecciones ella aprendió a "estar más atenta".

Al referirse al impacto de su muerte, fue contundente: "Vivir con este dolor es terrible. Estar de nuevo acá sentada con el corazón en la mano es muy duro".

Se sintió hostigada y manipulada

Al salir de la sala, Gianinna aseguró que al principio estuvo tranquila pero que luego se sintió "hostigada y muy mal". Denunció que le reiteraban preguntas que ya había respondido y que le "faltaron el respeto".

También apuntó contra Luque y Cosachov: "Me sentí manipulada por todos los chats que surgieron, por cómo hablaban entre ellos". Sobre uno de esos mensajes, reveló que Pomargo le exigió a Luque que ella no se llevara a su padre a casa.

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